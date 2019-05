V društvu Metuljčica opozorili na nujnost zdravljenja bolezni ščitnice

Ljubljana, 25. maja - Ob svetovnem dnevu ščitnice v Društvu za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica ugotavljajo, da se kljub prizadevanjem še vedno premalo ve o žlezi ščitnici in njenih boleznih. Preveliko in premajhno delovanje ščitnice imata številne neugodne učinke na organizem, zato ju je treba zdraviti, so opozorili.