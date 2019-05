Garcia in Jastremska v polfinalu Strasbourga

Strasbourg, 24. maja - Francozinja Caroline Garcia in Ukrajinka Dajana Jastremska sta finalistki teniškega turnirja WTA v Strasbourgu z nagradnim skladom 250.000 evrov. Garcia, sicer četrta nosilka, je bila v polfinalu boljša od rojakinje Chloe Paquet s 6:3 in 6:4, šestopostavljena Jastremska pa je premagala drugo nosilko Arino Sabalenko iz Belorusije s 6:4 in 6:4.