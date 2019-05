Agencija za varnost prometa motoriste poziva k previdnosti na cestah

Ljubljana, 24. maja - Po daljšem obdobju slabega vremena se obeta sončen in toplejši konec tedna, ki bo na ceste znova privabil motoriste. Na Javni agenciji RS za varnost prometa opozarjajo, da v spomladanskih dneh obstaja večje tveganje za nastanek prometnih nesreč, v katerih so udeleženi motoristi. Tem zato svetujejo, naj ravnajo previdno in vozijo defenzivno.