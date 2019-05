Ljubljana, 24. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je gorenjska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta med Kranjem vzhod in Kranjem zahod v obe smeri. Obvoz za vozila do sedem ton in pol je možnen po regionalni cesti skozi Kranj. Na relaciji Ljubljana-Karavanke je obvoz urejen preko Brnika ali Kranja vzhod do priključka Kranj zahod.