V požaru v Trčovi za okoli 40.000 evrov škode

Maribor, 24. maja - Ponoči je v Trčovi v celoti zgorel 24 kvadratnih metrov velik lesen pomožni objekt, ki so ga lastniki uporabljali kot letno kuhinjo in shrambo orodja. Policisti so dopoldan opravili ogled in izključili tujo krivo. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je začelo goreti ob kotlu za žganjekuho, škoda po prvi oceni znaša okoli 40.000 evrov.