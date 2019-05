Telemach z doplačilnicami za RKS prispeval 20.000 evrov

Ljubljana, 24. maja - V akcijo Rdečega križa Slovenije (RKS) in Pošte Slovenije, ki sta pred časom oblikovala znamko doplačilnico, se je vključilo tudi podjetje Telemach. V tednu dni so v podjetju na vsako od 100.000 poslanih pisem dodali še omenjeno znamko in tako v proračun RKS prispevali približno 20.000 evrov, so sporočili iz podjetja.