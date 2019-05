Celovit inšpekcijski nadzor Kobilarne Lipica še poteka

Lipica, 26. maja - Veterinarska inšpekcija celovit nadzor nad dobrobitjo konjev v Kobilarni Lipica, ki so ga uvedli v začetku aprila po poškodbi 10 lipicancev, še izvaja. Rok, ki ga ima skupina inšpektorjev za pripravo končnega poročila, je 30. junij, so za STA pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.