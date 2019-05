Informacijski pooblaščenec spomnil na nove pravice po evropski uredbi

Ljubljana, 24. maja - Posamezniki smo s splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), ki se je začela neposredno uporabljati pred letom dni, pridobili nekatere nove pravice, so danes spomnili pri Informacijskem pooblaščencu. Jasno sta denimo zapisani pravici do izbrisa in do prenosa osebnih podatkov, širša pa je tudi pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki.