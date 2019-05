Umrl je baletni plesalec Janez Meglič

Ljubljana, 24. maja - V 78. letu starosti je umrl baletni plesalec Janez Meglič, ki je bil več let član ljubljanskega baleta, so sporočili iz SNG Opera in balet Ljubljana. Nastopil je kot solist v Kamnitem cvetu, Trnuljčici, Razuzdančevi usodi, Trobenti in vragu, Rosalindi in Hrestaču. Deloval je tudi v Nemčiji in bil predsednik društva slovenskih baletnih umetnikov.