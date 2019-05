Izrael prizadeli požari in vročinski val

Tel Aviv, 24. maja - Okoli 3500 ljudi so v osrednjem Izraelu v četrtek evakuirali zaradi požarov, ki so jih po oceni gasilcev večinoma povzročili slabo pogašeni kresovi po sredinem praznovanju nekega judovskega praznika, poroča izraelski časnik Haaretz. K požarom, ki so jih v četrtek ukrotili, je prispeval tudi vročinski val, a so danes izbruhnili novi.