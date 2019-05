Velenje danes in v soboto v znamenju relija

Velenje, 24. maja - Velenje bo danes in v soboto v znamenju 34. relija, ki ga organizira Avto moto turing klub Velenje ob podpori velenjske občine. Rally šteje za državno prvenstvo Slovenije in pokal Mitropa. Skupna dolžina rally-ja je 240 kilometrov, od tega bo kar 104 kilometrov hitrostnih preizkušenj, so sporočili z velenjske občine.