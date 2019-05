Furs z možnostjo združitve plačila prispevkov za socialno varnost

Ljubljana, 24. maja - Osebe z dejavnostjo vsak mesec plačujejo štiri različne prispevke za socialno varnost. Finančna uprava RS (Furs) jim bo sedaj omogočila, da namesto štirih položnic za štiri različne prispevke to plačajo z enim e-računom. "Plačevanje obveznosti bo poenostavljeno in cenejše," so danes sporočili iz Fursa.