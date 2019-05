Številni državljani EU na Otoku niso mogli glasovati na evropskih volitvah

London, 24. maja - Številni državljani EU, ki živijo v Veliki Britaniji, niso mogli glasovati na volitvah v Evropski parlament, ki so na Otoku potekale v četrtek. Na volilni komisiji so pojasnili, da so težave nastale, ker so bili zelo pozno obveščeni, da bo Velika Britanija sodelovala na evropskih volitvah.