Tretja zmaga slovenskih kegljačev na SP na Češkem

Plzen, 24. maja - Slovenska moška reprezentanca je na ekipnem svetovnem prvenstvu v čeških Rokycanyh premagala Slovaško s 6:2 (3763:3725) in si zagotovila prvo mesto v skupini A. V četrtfinalu bo merila moči z drugouvrščeno reprezentanco skupine C - Hrvaško, drugi pari pa so Srbija - Avstrija, Madžarska - Slovaška in Nemčija - Češka.