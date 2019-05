Sprinterji opravili s prvim tekmovalnim dnem svetovnega pokala v Poznanju

Poznanj, 23. maja - Na Poljskem se je s kvalifikacijskimi nastopi začela prva tekma za svetovni pokal v letošnji sezoni. Uvodni dan tekmovanj na jezeru Malta, kjer so tekmovalcem nemalo preglavic povzročali veter in posledični valovi, smo videli nastope petih slovenskih čolnov. Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta bili v svoji kvalifikacijski skupini drugi.