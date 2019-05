Portorož gosti festival vrtnic in vina

Portorož, 24. maja - Portorož bo danes in v soboto zaživel v znamenju vrtnic in rosejev. Letošnji festival vrtnic in vin rose - PortoRose2 bo obiskovalcem ponudil vina iz 27 kleti iz vseh slovenskih vinorodnih dežel ter iz Italije in Hrvaške. Poleg vin bo na festivalu bogata izbira jedi, obeta pa se cela vrsta spremljevalnih dogodkov.