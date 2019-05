Pahor s finskim kolegom poudaril pomen iskanja skupnega v EU

Ljubljana, 23. maja - Predsednik republike Borut Pahor je danes v Ljubljani skupaj s finskim kolegom Saulijem Niinistöjem poudaril, da je Evropska unija v svojih temeljih projekt, ki išče in gradi na tistem, kar povezuje države. Strinjala sta se, da je treba tudi v prihodnje iskati to, kar nas združuje in povezuje.