Po cesti z omejitvijo 60 vozil kar 152 kilometrov na uro

Nova Gorica, 23. maja - Novogoriški policisti so okoli 1. ure ponoči na hitri cesti v bližini meje s sosednjo Italijo ustavili 54-letnega Italijana, ki je na odseku, kjer je omejitev hitrosti 60 kilometrov na uro, vozil 152 kilometrov na uro. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.