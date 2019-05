Na občanko padla bala z odpadki

Dolga vas, 23. maja - Na deponiji v Dolgi vasi se je v sredo zgodila nenavadna nesreča. Ko je na deponijo pripeljalo tovorno vozilo in je voznik začel razkladati odpadke, je občanka v kesonu opazila uporabno stvar in jo poskušala vzeti. Vendar pa je pri raztovarjanju nanjo padla bala z odpadki in jo hudo poškodovala, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.