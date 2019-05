Iz bencinskega servisa v Rožni dolini ukradli tobačne izdelke

Nova Gorica, 23. maja - Neznani storilci so v sredo zvečer vlomili v prostore enega izmed bencinskih servisov v Rožni Dolini pri Novi Gorici ter iz njega odtujili večje število škatel s tobačnimi izdelki. Škatle so neznani storilci odpeljali s kombijem, ki so ga pred tem ukradli v industrijski coni v Kromberku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.