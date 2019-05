ZPMS opozarja na zlorabo njihovega imena v Radencih in Gornji Radgoni

Ljubljana/Radenci, 23. maja - Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) so obvestili, da na območju Občine Radenci in Gornje Radgone neznana oseba trka na vrata stanovanj in se pretvarja, da v sodelovanju z ZPMS izvaja zdravljenje s fototerapijo. Vendar pa so v ZPMS opozorili, da se s takšnimi oblikami zdravljenja ne ukvarjajo, zato sumijo, da gre za zlorabo njihovega imena.