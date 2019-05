Vpis bo omejen na 43 javnih srednjih šolah

Ljubljana, 23. maja - Do 23. aprila, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 na 22.796 razpisanih mest prijavilo 18.811 kandidatov, lani pa 18.175. V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 925 kandidatov. Vpis bo omejen na 43 javnih šolah, lani na 41 šolah in eni zasebni, so sporočili s pristojnega ministrstva.