V Maribor se v nedeljo vrača mali maraton

Maribor, 25. maja - V Maribor se v nedeljo ponovno vrača mali maraton. Na dobrodelni tekaški prireditvi Run4Motion se bodo v mesto ob Dravi najbolj zmogljivi merili na 21 kilometrov, ob tem pa so organizatorji pripravili še teke na 13 in pet kilometrov ter teke za otroke, starejše in invalide. Polovico zbranih prijavnin bodo namenili društvu Rdeči noski.