V okviru projekta Krepitev zdravja za vse številne preventivne aktivnost

Ljubljana, 23. maja - V Ljubljani danes poteka delovno srečanje v okviru projekta Krepitev zdravja za vse. Tokrat so v ospredju preventivne aktivnosti in pristopi, ki jih za otroke, mladostnike, nosečnice ter mlade mamice in njihove novorojenčke razvijajo in nadgrajujejo v okviru projekta. Zdrav začetek je namreč neprecenljiva popotnica za dobro zdravje v odrasli dobi.