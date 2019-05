Krkovič je bil po Janševih besedah zaradi procesa Patria šokiran in povsem spremenjen

Ljubljana, 23. maja - Na ljubljanskem okrožnem sodišču so nadaljevali obravnavo v odškodninski tožbi upokojenega brigadirja Antona Krkoviča proti državi zaradi procesa Patria. Med drugim so zaslišali predsednika SDS Janeza Janšo, Krkovičevega brata in prijatelja. Prva dva sta povedala, da je bil Krkovič zaradi sodnega procesa povsem spremenjen in šokiran.