V Sloveniji lani registriranih več avtomobilov

Ljubljana, 23. maja - V Sloveniji je bilo konec lanskega leta registriranih okoli 1,57 milijona cestnih vozil, od tega 1,52 milijona motornih in 50.000 priklopnih vozil, so sporočili iz statističnega urada. Pri motornih vozilih so statistiki glede na leto 2017 zabeležili triodstotno rast, pri priklopnih vozilih pa šestodstotno.