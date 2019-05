Microsoft in Kolektor napovedala sodelovanje pri rešitvah za pametne tovarne

Portorož, 23. maja - Microsoft in Kolektor sta v sredo na Microsoftovi konferenci napovedala dolgoročno partnersko sodelovanje pri razvoju rešitev za pametne tovarne, ki bodo temeljile na tehnologijah umetne inteligence in interneta stvari. Družbi pričakujeta, da bosta s sodelovanjem postavili temelje za inovativne izdelke in rešitve za četrto industrijsko revolucijo.