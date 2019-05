V Kobilarni Lipica se začenja mednarodno tekmovanje v dresurnem jahanju

Lipica, 23. maja - Kobilarna Lipica bo od danes do nedelje gostila tradicionalno mednarodno tekmovanje v dresurnem jahanju. Na njem bo nastopilo več kot 110 tekmovalcev in 140 konj iz 17 držav, ki tokrat prvič šteje kot kvalifikacijska tekma za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu, so sporočili iz Kobilarne Lipica.