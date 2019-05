Krka in Arrigoni do vodstva v finalu 1. SNTL

Ljubljana, 22. maja - Lanskoletna namiznoteniška državna prvaka, Krka in Arrigoni, sta slavila na prvih finalnih tekmah končnice. Novomeščani so do zmage s 5:2 prišli v Mariboru, medtem ko so Izolčanke, prav tako s 5:2, doma premagale Ljubljano. Povratni tekmi sta na sporedu v soboto, 25. maja, v finalu končnice ekipe igrajo na dve zmagi.