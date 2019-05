Evropske borze trgovanje sklenile neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 22. maja - Indeksi na evropskih borzah danes niso imeli enotne smeri. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP trgovanje narekuje predvsem trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, prav tako so oči vlagateljev uperjene v Veliko Britanijo in najnovejše napore tamkajšnje premierke Therese May, da bi poslanci vendarle podprli sporazum z EU o brexitu.