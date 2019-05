Mariborski policisti poostreno nadzorovali Lampiončke

Maribor, 22. maja - Mariborski policisti so v sodelovanju z organizatorjem študentske prireditve Lampiončki, ki jo je obiskalo okoli 5000 ljudi, v sredo popoldne in ponoči opravili poostren nadzor na koncertnem prizorišču v okolici študentskega kampusa na Gosposvetski. Pri tem so opravili več zasegov droge in celo hladnega orožja.