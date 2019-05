Ljubljanska borza: Indeks malenkost izgubil

Ljubljana, 22. maja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes gibali neenotno, indeks SBI TOP je končal 0,03 odstotka v rdečem. Prometa je bilo za 1,3 milijona evrov, največ z delnicami Krke in Zavarovalnice Triglav, ki so se tudi najbolj podražile. Najbolj so se pocenile delnice Intereurope.