Sodišče EU zavrglo tožbo družin iz različnih držav zaradi podnebnih sprememb

Luxembourg, 22. maja - Sodišče Evropske unije je zavrglo tožbo desetih družin iz več evropskih in drugih držav proti EU, so danes sporočili njihovi odvetniki. Skupinsko tožno so vložile maja lani zaradi groženj, ki jih za njihova življenja predstavljajo podnebne spremembe. Napovedali so pritožbo na odločitev sodišča.