Prvih češenj v Goriških brdih skorajda ni, za praznik češenj pa jih bo dovolj

Dobrovo, 22. maja - Ob prazniku češenj v Goriških brdih bo dovolj češenj kljub velikim težavam. Zaradi obilice dežja in premalo toplih in sončnih dni prvih češenj skorajda ni bilo, saj so razpokale in posledično začele gniti. Ob napovedanem izboljšanju vremena pa bo češenj v prihodnjih tednih dovolj.