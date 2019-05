V Mozirju odprli jekleni športni poligon

Mozirje, 22. maja - Skupina Slovenske industrije jekla (Sij) je danes v Mozirju predala v uporabo jekleni športni poligon, ki je sestavljen iz 86 metrov jeklenih cevi, v njegovo izdelavo pa je bilo vloženih 300 delovnih ur. To je že osmi poligon, ki ga je Sij odprl v Sloveniji. Načrtujejo pa še postavitev treh poligonov po Sloveniji, so sporočili iz Sij in OKS.