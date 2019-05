Trumpova vlada želi odvzeti socialna stanovanja družinam z nezakonitimi priseljenci

Washington, 22. maja - Ministrstvo za stanovanja in urbani razvoj ZDA je pripravilo predlog izselitve družin, katerih člani so tudi nezakoniti priseljenci, iz stanovanj, katerih stanovalci prejemajo zvezno pomoč pri plačevanju najemnine. Demokrati so ogorčeni, republikanci pa pravijo, da morajo imeti prednost pri socialnih stanovanjih državljani.