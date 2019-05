Francoz v vegetativnem stanju znova priključen na aparate

Pariz, 21. maja - Francoski zdravniki so danes znova priključili na naprave za ohranjanje pri življenju moškega, ki je že več kot deset let v vegetativnem stanju. Sodišče je namreč nekaj ur po tistem, ko so ga zdravniki v ponedeljek odklopili z aparatov, odločilo, da ga morajo ponovno začeti hraniti in hidrirati.