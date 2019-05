Ženski lobi in kandidatke za evropske poslanke za okrepitev podpore EU enakosti spolov

Ljubljana, 21. maja - Javni pogovor Ženskega lobija Slovenije s kandidatkami za evropske poslanke je po besedah Sonje Lokar pokazal, da se kandidatke zavedajo nujnosti okrepitve podpore EU enakosti spolov in da so pripravljene sodelovati pri odpravi plačne in pokojninske vrzeli ter uveljavitvi enakega dostopa do vrtcev za vse otroke.