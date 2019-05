Lovci in policisti bolje usposobljeni za odkrivanje krivolovcev

Ljubljana, 21. maja - V okviru projekta Life Lynx nastaja protokol o ravnanju v primeru suma na krivolov risa in drugih prostoživečih živali. Izvedli so tudi že izobraževanje za policiste, ki so pridobili nova znanja in informacije o odkrivanju krivolovcev. "Smo bolj usposobljeni in zavezani k odkrivanju krivolova," je poudaril Srečko Žerjav iz Lovske zveze Slovenije.