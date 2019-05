Tomićeva ob oddaji glasu pozvala h glasovanju za progresivne sile

Ljubljana, 21. maja - Nosilka liste Levice in vodilna kandidatka Evropske levice Violeta Tomić je na današnjem predčasnem glasovanju na volitvah v Evropski parlament kot ena prvih kandidatk že oddala svoj glas. Vse državljanke in državljane je pozvala, naj se udeležijo volitev in volijo "progresivne sile, ki bodo postavile človeka in planet na prvo mesto".