Kakovost dela zdravnikov trpi tudi zaradi nasilja na delovnem mestu

Ljubljana, 21. maja - Nasilje v zdravstvenem sistemu tako s strani bolnikov in svojcev kot tudi nadrejenih in sodelavcev je resen problem, je pokazala anketa med člani Zdravniške zbornice Slovenije. Kot so opozorili na današnji novinarski konferenci, zdravniki in zobozdravniki, ki so žrtve nasilja, trpijo zaradi posledic, ki lahko vplivajo na kakovost njihovega dela.