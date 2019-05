V novi sezoni se bo ansambel ljubljanske Drame posvetil ljubezni

Ljubljana, 22. maja - V SNG Drama Ljubljana bodo v novi sezoni, ki so jo v torek zvečer predstavili na druženju s hišnim ansamblom D Drams in drugimi nastopajočimi, v ospredje postavili ljubezen. Ravnatelj Drame Igor Samobor želi, da bi z izbranimi besedili usmerili pozornost na praesenco našega bivanja - "na empatijo in ljubezen, ki ju občutimo kot največji manko".