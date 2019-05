Na sedežu ZN v New Yorku obeležili svetovni dan čebel

New York, 20. maja - Slovenska misija pri ZN je danes pripravila slovesnost ob svetovnem dnevu čebel. Govorniki so v prostorih dvorane Skrbniškega sveta ZN poudarjali pomen čebel in drugih opraševalcev za človeka, trajnostni razvoj in odpravo lakote ter opozarjali, da človek vse to ogroža z ogrožanjem čebel.