Francozi izpadli iz elitne skupine

Bratislava, 20. maja - Potem ko so na hokejskem svetovnem prvenstvu na Slovaškem že znani vsi četrtfinalisti, je zdaj jasno tudi to, da v prihodnji sezoni v elitni skupini ne bo Francije. Ta je v Košicah na svoji zadnji tekmi na SP izgubila po podaljšku proti Veliki Britaniji s 3:4 in končala na repu skupine A.