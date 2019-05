Vreme: Zvečer in ponoči na vzhodu spremenljivo, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 20. maja - Padavine v zahodnih krajih se bodo nekoliko okrepile in do jutra razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija. V torek bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale. Pihal bo jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.