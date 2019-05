V bavarsko prestolnico 13 slovenskih strelcev

München, 20. maja - Bavarska prestolnica München bo med 26. in 30. majem gostila najboljše strelce in strelke na svetu z zračnim in malokalibrskim orožjem. Na tradicionalnem prizorišču za svetovni pokal bo nastopilo 13 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk, največ možnosti za odmeven izid pa ima Živa Dvoršak.