Newyorške borze s padcem

New York, 20. maja - Delniški indeksi na borzah v New Yorku so današnje trgovanje začeli s padcem, največ izgubljajo delnice tehnoloških podjetij. Tečaje znižuje odločitev Bele hiše, da ameriškim podjetjem prepove poslovanje s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA. Google je že prekinil sodelovanje s Huaweijem.