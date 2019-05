Strache žaljivo o Hrvaški in Srbiji

Zagreb/Beograd, 20. maja - Nekdanji avstrijski podkancler in vodja skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christian Strache je bil v videoposnetku, zaradi katerega je moral odstopiti z visokih političnih položajev, žaljiv do Hrvaške in Srbije, ko gre za investicije. Hrvaška diplomacija je Strachejeve izjave ostro obsodila, a uradnega odziva Zagreba ne bo.