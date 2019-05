Walter novi trener Stuttgarta

Stuttgart, 20. maja - Nemški nogometni klub Stuttgart je za novega trenerja, ki bo ekipo prevzel po koncu sezone, imenoval Tima Walterja. Nekdanji trener mlajših selekcij Bayerna in Karlsruheja, je v letošnji sezoni v drugoligaški konkurenci vodil Kiel in ga pripeljal do šestega mesta. Walter je podpisal pogodbo do konca sezone 2020/21.