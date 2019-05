Greenpeacovi aktivisti blokirali sedež koncerna BP

London, 20. maja - Aktivisti nevladne organizacije Greenpeace so danes onemogočili vstop v poslopje sedeža britanskega energetskega velikana BP v Londonu. Pred glavne vhode stavbe so namestili težke zabojnike in zlezli noter, da bi jih bilo še težje odstraniti. Za ta korak so se odločili zaradi načrtov koncerna, povezanih s povečano proizvodnjo nafte in plina.